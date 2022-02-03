وزير الكهرباء يتابع خطوات تنفيذ مشروع الربط بين مصر واليونان

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وزير البيئة والطاقة اليونانى اكوستاس سكريكاس وذلك فى إطار متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بخصوص هذا المشروع الهام فى اكتوبر الماضى .

وأكد وزير الكهرباء اهتمام مصر بتنفيذ المشروع لتصبح مصر مركزا اقليميا لتبادل الطاقة وايضا نظرا للتعاون الوثيق بين مصر واليونان.. فمصر واليونان تمثلان جسراً لربط الشمال والجنوب و تعد مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية، وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول القارة الأوربية . وزير الكهرباء

وأشار إلى ما يتم من خطوات هامة فى الربط الكهربى مع دول الجوار فهناك خطوط ربط كهربى مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربى مع السعودية الذى يجرى حاليا تنفيذه .

وأوضح أيضا النجاحات التى تمت لزيادة نسبة مشاركة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة طبقا للمخطط الذى يهدف إلى وصول هذه النسبة إلى 42% حتى عام 2035 .

من جانبه أكد سكريكاس اهتمام بلاده بالمضى قدما فى تنفيذ هذا المشروع الهام بما يحققه من فوائد عديدة فنية واقتصادية وبيئية واجتماعية .كما أكد وزير الطاقة اليونانى على تطلع بلاده لسرعة تنفيذ هذا المشروع .

وفى نهاية الإجتماع أكد الجانبان على الاهتمام باخذ الخطوات التى من شانها الاسراع فى تنفيذ هذا المشروع باعلى درجات الجودة مع استمرار متابعة هذه الخطوات فى اجتماعات دورية .

جدير بالذكر هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة المساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية.. تحفيز التعاون الاقليمي والسلام والرخاء، تعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى مشروعات الربط الكهربائى وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.

كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع يمثل جزء مهم من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر واليونان، مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيز الاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ وتقليل الانبعاثات.

ويساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.

ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية .