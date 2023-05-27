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وزير الكهرباء يتابع بدء توصيل التيار لمدينة أبوسمبل بعد وصول مولدات الطوارئ إليها

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وأوضح أن المولدات وصلت تباعا من مدينة أسوان وذلك للمنشآت الحيوية بعد انقطاع التيار الكهربى عن المدينة نتيجة الرياح الشديدة بالمنطقة

وزير الكهرباء يتابع بدء توصيل التيار لمدينة أبوسمبل بعد وصول مولدات الطوارئ إليها
عمر سالم

عمر سالم

7:58 ص, السبت, 27 مايو 23

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة استمرار جهودها لإعادة التيار الكهربائي لمدينة أبوسمبل بعد انقطاع التيار عنها مساء اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع بدء توصيل مولدات الطوارئ للتغذية الكهربية لشبكات التوزيع لمدينة أبوسمبل.

جريدة المال

وأوضح أن المولدات وصلت تباعا من مدينة أسوان وذلك للمنشآت الحيوية بعد انقطاع التيار الكهربى عن المدينة نتيجة الرياح الشديدة بالمنطقة التى أدت إلى التواء أحد الأبراج لشبكة جهد 66 كيلوفولت ( برج رقم 87 ) وذلك لحين إصلاح البرج.

وأشارت إلى أنه يستمر العمل حاليا بالتنسيق بين فرق الطوارئ بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمجالس المحلية والجهات المعنية وذلك لاستكمال التوصيل لباقى عدد 18 مولد طوارئ والتغذية الكهربية.

عمر سالم

عمر سالم

7:58 ص, السبت, 27 مايو 23