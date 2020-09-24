وزير الكهرباء يبحث مع شركة SAIPEM الإيطالية زيادة استثماراتها بمصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جورجيو ايليا المدير الإقليمي لشركة SAIPEM الإيطالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعم وتعزيز أوجه التعاون القائم وبحث سبل زيادة حجم التعاون المستقبلي بين قطاع الكهرباء والشركة.

وأشاد وزير الكهرباء في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين مشيراً إلى التعاون القائم مع الشركات الإيطالية والتي شاركت في العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على أرض مصر. وزير الكهرباء مع وفد الشركة

وأوضح شاكر أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

واكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حيث بلغت نسبة مساهمة إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى.

وتمت الموافقة على استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 ، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول 2035.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع شركة SAIPEM .

وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط .

وأشاد جورجيو ايليا المدير الإقليمى لشركة SAIPEM الإيطالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، وأعرب عن رغبة شركتهم في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة مشيراً إلى اهتمام الجهات العالمية للاتجاه فى الاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.

وعرض جورجيو رغبة الشركة في المساهمة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح وتحلية المياه ومنها كذلك التكنولوجيات الحديثة فى وقود الهيدروجين.

وأبدى جورجيو استعداد الشركة لتنظيم ورش عمل لعرض خبرات الشركة فى مختلف التكنولوجيات الحديثة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة .

رحب شاكر بالتعاون مع شركة SAIPEM الإيطالية من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى مشيراً إلى إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك إستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه.

وأكد على رغبة القطاع فى البدء فى مشروعات لاستخدام التكنولوجيات الجديدة كمراحل تجريبية.

وتأتى هذه اللقاءات في إطار سعى القطاع للاستفادة من التقنيات الحديثة فى إنتاج الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية فى مصر وكذلك لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات في قطاع الكهرباء المختلفة في مصر ودعم تشجيع الاستثمار على أرضها، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات.