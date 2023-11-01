وزير الكهرباء يبحث مع سيمنز التعاون الثنائى والاستثمار على أرض مصر بمجال الطاقة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أندرياس ماتيه Andreas Matthe الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنز، ومصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، والوفد المرافق لهم، لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة والاستثمار على أرض مصر.

أكد شاكر عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع سيمنس من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأكد الدكتور شاكر التعاون الناجح والشراكة مع شركة سيمنس بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت (14.4 جيجاوات)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما أسهم في توفير استهلاك الوقود في مصر.

وأكد الدكتور شاكر الااهتمام الذي يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات، مشيرًا إلى إستراتيجية القطاع التى تهدف إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030​.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية لبدء تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى امكانية التصدير،

حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال، خلال مؤتمر المناخ cop 27.

ولفت شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، وأكد الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة.

كما أكد الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة المهمات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدرجين الاخضر



أشاد أندرياس ماتيه بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربًا عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء، وبما يمتلكه القطاع من خبرات كبیرة فى كل المجالات،

وأشاد بالتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته، مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة

وأعرب عن رغبته فى الاستمرار بتقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات، فضلاً عن رغبتهم في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.