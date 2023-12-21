وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة الولايات المتحدة جذب الاستثمارات الأمريكية للقطاع

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، Herro Mustafa Garg سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الإستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة مما يسهم في نقل المعرفة، وزيادة فرص العمل.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدا الاهتمام الذى يولية القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.



كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030

وأشار الوزير إلي أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأكد الدكتور شاكر أن التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.

وأكد الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروع الربط الجارى تنفيذه مع السعودية وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركز إقليمى للطاقة.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية ، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدة ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشادت بما تم من تطوير على أرض مصر في جميع المجالات، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ، وأشادت بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأعربت عن الرغبة في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الأمريكية، مؤكدة اهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

وأكد الدكتور شاكر على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف معرباً عن جاهزية القطاع للتعاون مع الجميع في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة، وتوطين الصناعات المتعلقة بها وكذلك التعاون في مجال تقليل الفقد.