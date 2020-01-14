وزير الكهرباء يبحث مشاركة مصر في إنشاء سد إنجا الكونغولى

أكد شاكر خلال استقباله وفدا كونغوليا اهتمام الجانب المصري بأن يكون لمصر دور فى تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى

ناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مع Alexandre Koyembe مستشار رئيس الجمهورية الكنغولى للبنية التحتية وJohn Nsana Kanyoni نائب رئيس غرفة الصناعات الكونغولى سبل تسهيل المشاركة المصرية فى مشروع سد إنجا.

وأكد شاكر خلال استقباله وفدا كونغوليا اهتمام الجانب المصري بأن يكون لمصر دور فى تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى، وبدعم من الحكومة المصرية، والذى تم الاتفاق عليه من خلال إعلان سياسى بين البلدين أثناء زيارة رئيس الوزراء الكونغولى ووزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016.

شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات المصرية وعدد من رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء والإنشاءات والبنية التحتية، إضافة إلى عدد من قيادات قطاع الكهرباء المصرى، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ممثلة فى قطاعي الكهرباء بالبلدين الشقيقين.

وقد أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الكونغولية المتميزة، مؤكداً الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين، في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى.

قدم الدكتور شاكر خلال اللقاء عرضا تقديميا استعرض فيه إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، متضمناً الإنجازات التى نجح فى تحقيقها خلال الفترة السابقة.

وأوضح شاكر أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم استعراض المشروعات المشتركة والتى يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة فى مجال الكهرباء.

شاكر يزور الكونغو مع شركات مصرية وتفعيل الربط الكهربائي

وأضاف أنه تقرر أن يقوم وزير الكهرباء على رأس وفد من الجهات المصرية وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الكهرباء لزيارة الكونغو للتباحث بشأن إمكانية اشتراك مصر فى تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع إنجا.

واشار إلى التعاون القائم مع الكونغو سواء من خلال إيفاد الخبراء المصريين لدولة الكونغو أو من خلال البرامج التدريبية التى يقدمها القطاع على المستويين الفني والإدارى للكوادر الكونغولية لتلبية احتياجات الجانب الكونغولى والبرامج التى يحتاجها وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده.

مؤكداً انه تم خلال الفترة من 2003 وحتى الآن تدريب حوالى 260 متدرباً كونغولياً فى مختلف مجالات الكهرباء،

جدير بالذكر أنه من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون بين البلدين يتضمن قيام الحكومة المصرية بإنشاء محطة شمسية قدرة 4 ميجاوات على أرض الكونغو الشقيقة.

كما أكد شاكر دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.