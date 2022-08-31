وزير الكهرباء يبحث جذب استثمارات يونانية للقطاع مع شركات Copelouzos

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، Demitres Copelouzos رئيس اتحاد شركات Copelouzos اليونانية ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المصرى واتحاد شركات Copelouzos وزيادة فرص الإستثمار على أرض مصر.

شاكر : الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتخطي صعاب قطاع الكهرباء

وأكد الدكتور شاكر أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطي الصعاب التى واجهت قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية حيث تم اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأكد على اهتمام مصر بزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائى ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة ، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

شاكر : إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغ حتى الآن إلى أكثر من 7000 ميجاوات

وأضاف أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغ حتى الآن إلى أكثر من 7000 ميجاوات مشيراً إلى أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها فى القريب العاجل لتضيف قدرات هائلة من الطاقة النظيفة .

كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى ، واشارِ إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان ، وجارى اتمام مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء ،

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

رئيس اتحاد شركات Copelouzos يشيد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المصرى من خبرات

بدوره، أشاد Copelouzos رئيس اتحاد شركات Copelouzos اليونانية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأعرب عن رغبته في الاستثمار في مصر والتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى مشيداً بالخبرات والنجاحات التى حققتها مصر خلال الفترة القليلة الماضية فى كافة القطاعات بصفة عامة وفى قطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

كما أعرب عن رغبته فى تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بثراء واضح من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وابدى رغبته فى التعاون أيضاً فى مشروعات الربط الكهربائى وذلك فى إطار التصدى للتحديات التى تواجه أوروبا فى مجال الطاقة

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع اتحاد شركات Copelouzos اليونانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس ، مؤكداً ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى

كما أكد Demitres Copelouzos على أهمية تبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى نوفمبر القادم ، مؤكداً أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية ، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر،