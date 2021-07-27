وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)

قام، اليوم، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمباشرة أعماله من مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة كأول يوم عمل من المقر الجديد قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل رسمي.

يأتي ذلك فى إطار استعدادت الوزارات والهيئات والجهات المختلفة للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام الدكتور شاكر بعقد اجتماعات مع بعض الشركات الخاصة العاملة في مجال الكهرباء والطاقة كما راجع عددًا من المراسلات بمقر الوزارة الجديد.

الجدير بالذكر أن الوزارة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمي فى إطار خطة الدولة لنقل كل مبانى الوزارات والهيئات الحكومية والعمل من العاصمةالإدارية الجديدة.