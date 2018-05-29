وزير الكهرباء ومديرة الوكالة الفرنسية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

عمر سالم بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء مع ستيفاني لان-فرانشي مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة.أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والوكالة الفرنسية للتنمية حيث تعد مشاركة الوكالة في ت

عمر سالم

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء مع ستيفاني لان-فرانشي مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة.

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والوكالة الفرنسية للتنمية حيث تعد مشاركة الوكالة في تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفي نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأشادت مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية بعمق العلاقات والشراكة القوية بين الوكالة والحكومة المصرية وخاصة قطاع الكهرباء، وكذلك بإنجازات القطاع وخاصة خلال الأربع سنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجاري العمل بها، وبرامج الإصلاح الإقتصادى.

وأعربت عن استعداد الوكالة لتقديم كافة وسائل الدعم للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح.

واستعرض الدكتور شاكر استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، موضحا أن القطاع بصدد العمل لتفعيل نظام الـمزادات فى مشروعات الطاقة المتجددة، للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأوضح الدكتور شاكر أن من أولويات القطاع في الوقت الحالي تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة، وما يتصل بهذه المنظومة من شبكات وتحكمات.

وأعربت مدير الوكالة عن اهتمام الوكالة بالمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتدعيم شبكة التوزيع، والتوسع في أليات مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاع، وتحسين كفاءة الطاقة.

وأكد شاكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، فضلا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

وأكد الدكتور شاكر على استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.