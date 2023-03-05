وزير الكهرباء وسفير نيبال يبحثان توطين صناعة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وأيضا في مجال التدريب.

واستعرض شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها مؤكدا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات .

أكد شاكر اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأشار شاكر إلى أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأكد شاكر على اهتمام القطاع بتوطين صناعة المستلزمات الخاصة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر .

ومن جانبه أشاد السفير سوشيل كومار لامسال بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات وخاصة الطاقة المتجددة، مؤكدا على رغبته التعاون بالعديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأكد أن مصر تتمتع بفرص واعدة للاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكداً اهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

وأكد شاكر علي ان يتم التنسيق الكامل لنقل الخبرات عن طريق برامج التدريب التي تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها وهيئاتها التابعة في مجالات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة وكل المجالات التي يحتاجها الجانب النيبالي.