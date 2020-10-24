وزير الكهرباء والطاقة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

التى انطلقت مرحلتها الأولى اليوم السبت، وتستمر للغد، وذلك فى لجنة مدرسة الأورمان بالعجوزة

أدلى الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، صباح اليوم بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت مرحلتها الأولى اليوم السبت، وتستمر للغد، وذلك فى لجنة مدرسة الأورمان بالعجوزة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة عقب الإدلاء بصوته بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية ، مطالبا المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب ، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم.

وزير الكهرباء

وأكد شاكر أهمية ذلك فى استكمال ما تم إنجازه من استقرار الدولة، وتحقيق الأمن والأمان والتنمية على كافة المجالات.

وأكد الدكتور شاكر أهمية المشاركة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم فى العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.