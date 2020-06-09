وزير الكهرباء : من يستهلك أعلى من 650 كيلووات لن يحصل على دعم

خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، اليوم

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن كل الشرائح التي تزيد استهلاكها فوق 650 كيلووات/ ساعة شهريًّا لن يحصل على دعم من الدولة، وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات/ ساعة كاملة.

وأكد شاكر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، اليوم، أن الشرائح كل من يصل استهلاكه إلى 1000 كيلووات شهريًّا فيما فوق، فإنه يدفع أكثر من تكلفة الكيلووات ساعة فإنها داعمة للشرائح الأقل استهلاكًا وهو ما يسمى الدعم التبادلي.

وأضاف شاكر أن إجمالي دعم الكهرباء للقطاع المنزلي خلال خمس السنوات المقبلة يصل لنحو 26.7 مليار جنيه، كما أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1% أقل من العام الماضى التى كانت 21%. وزير الكهرباء محمد شاكر

وأكد شاكر أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعمًا للقطاع الصناعى خلال الـ5 سنوات المقبلة، بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، موكدًا أن الرئيس السيسى وجّه بمدّ خطة رفع الدعم 3 سنوات أخرى ليكون بنهاية 2025.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

الأسعار الجديدة للكهرباء الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلًا من بسعر 30 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقًا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلووات، بدلًا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بدلًا من 50 قرشًا حاليًّا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 قرشًا، بدلًا من 82 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ستحاسب بسعر 118 قرشًا للكيلووات، بدلًا من سعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات تم تثبيتها عند سعر 140 قرشًا.

الشريحة السابعة التى تزيد على 1000 كيلووات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا.

جدير بالذكر أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى عام 2015، وكان مخططًا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلًا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.