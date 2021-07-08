طاقة

وزير الكهرباء لوفد «فولتاليا» : 6378 ميجاوات إجمالى الطاقة المتجددة المنتجة بنهاية 2021

ضمن مخططها لتوليد 20% طاقة متجددة بحلول 2022
عمر سالم 3:37 م, الخميس, 8 يوليو 21 3:37 م, الخميس, 8 يوليو 21

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استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المهندس كريم العزاوى المدير الإقليمى بمصر لشركة فولتاليا VOLTALIA الفرنسية والمهندس محمد سليم مدير تطوير المشروعات بالشركة ، لبحث سبل دعم التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة وإمكانية زيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأشاد شاكر فى بداية اللقاء بالتعاون المتميز والمثمر بين قطاع الكهرباء و الطاقة و الشركة والذى تجلى بوضوح خلال مشاركة الشركة فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية مؤكدا  ترحيبه بزيادة حجم التعاون المشترك.

محمد شاكر وزير الكهرباء
وزير الكهرباء محمد شاكر

وأكد “شاكر” أن  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل فى إطار إستراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.

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وأشار إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى  حوالى 90جيجاوات.

و لفت إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها مصر لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التى تمتلكها مصر من خلال تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

وأضاف “شاكر” أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع  فى الوصول لهذه النسبة بنهاية2021 حيث تصل القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.

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وأضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأكد على الإهتمام الذى يوليه القطاع  لإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

واستعرض المهندس كريم العزاوى المدير الإقليمى للشركة للمشروعات المتكاملة التى تضم مزارع الرياح والخلايا الشمسية معاً وذلك من خلال إعادة تأهيل لمزارع الرياح وزيادة قدرة تربينات الرياح المتقدمة والمتطورة.

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وأشاد العزاوى بالتطور السريع والملحوظ  فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأعرب عن رغبة الشركة في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء المصرى فى كافة المجالات .

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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