وزير الكهرباء: لم يحدث تخفيف حمل واحد في شبكة الطاقة الكهربائية من يونيو 2015

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه منذ ديسمبر 2014 حتي أواخر عام 2018 بلغ ما تم إدخاله على شبكة الكهرباء من قدرات كهربائية نحو 28 الف ميجا وات يمثل تقريبا 13 ضعف قدرة السد العالي

أضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس ، أنه من يونيو 2015 لم يحدث تخفيف حمل واحد في شبكة الطاقة الكهربائية ، مشيراً إلي أنه من الممكن حدوث انقطاعات بالكهرباء وهذا ليس بسبب عجز في القدرات ولكن يرجع لأسباب أخري.

أشار أن التحديات التي كانت قد واجهت قطاع الكهرباء في الماضي كبيرة ، ومن ضمنها انقطاعات التيار الكهربائي و تقادم حوالي 30% من وحدات الطاقة الإنتاجية ووصول العجز في بعض الأحيان الي 6000 ميجا وات وهذا كان يسبب إزعاج كبيراً جداً للشعب المصري فضلاعن المشكلات التي كانت موجودة في شبكات النقل العالي ذات الجهود العالية .

وأضاف أنه خلال فترة قليلية من الزمن نجحت الحكومة في تغيير ذلك الأمر تغييراً جذرياً.

واستعرض الجهود التي نفذتها الحكومة في السنوات الماضية والتي تضمنت تطوير منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وتدعيم شبكة الكهرباء ورفع كفاءة التوزيع و الحديث عن مرحلة أكثر استدامة باستخدام الطاقة المتجددة .

ولفت إلي تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده بأن الكهرباء هي مسألة أمن قومي ، مؤكداً أنه كان هناك اهتمام حقيقي للتغلب الجذري علي مشكلة الكهرباء وتم بذل جميع الجهود لتنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية.

تابع : تم تنفيذ مشروعات في الخطة العاجلة ساهمت في ادخال 3636 ميجاوات بشبكة الكهرباء في سنة واحدة وبتكلفة 2.7 مليار دولار .

وأكد علي اهتمام الوزارة بمسألة كفاءة استغلال الطاقة .