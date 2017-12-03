وزير الكهرباء لـ المال: عفوا.. أرفض الحديث عن المشروع النووي

عمر سالم:قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه لا يستطيع الحديث عن المشروع النووي فى الوقت الحالى.وأوضح شاكر ردا على سؤال لـ "المال" حول اذا كانت رئاسة الجمهورية قد أبلغته بالموعد النهائي لتوقيع المحطة النووية، أن التوقيع سيكون قريبا جدا وبحضور الرئيسين المصري والروسي.وأضاف

عمر سالم:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنه لا يستطيع الحديث عن المشروع النووي فى الوقت الحالى.

وأوضح شاكر ردا على سؤال لـ “المال” حول اذا كانت رئاسة الجمهورية قد أبلغته بالموعد النهائي لتوقيع المحطة النووية، أن التوقيع سيكون قريبا جدا وبحضور الرئيسين المصري والروسي.

وأضاف لأن الوزارة انتهت من كافة المفاوضات والمراجعات والقوانين الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة، موضحا أنه من المقرر أن يصل نسبة المكون المحلى لنحو٣٠٪ للمشروع.

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺘﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015 ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻔﺎﻋﻼﺕ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ 1200 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺎﻋﻞ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 4800 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻭﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.