وزير الكهرباء: لدينا 15 مليون عداد مسبق الدفع تم تصنيعها محليا

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لم تستورد عدادا واحدا مسبوق الدفع من الخارج ، واعتمدت علي المصنع محليا ، مضيفا :” لقد خلقنا صناعة وطنية في هذا المجال ووصلنا إلى 15 مليون عداد ولدينا 33 مليون مستفيد تقريبا ” ، واستطرد :” حال وجود مشكلة في العداد نقوم باستبداله على حسابنا “.

وأشار وزير الكهرباء خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، لمناقشة طلب مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية اليونان – إيطاليا وبعض الدول الأخرى.

ولفت إلى أن شركة هواوي عرضت إعطاء الوزارة 10 ملايين عداد مسبق الدفع ، مع منح قرض بفائدة مخفضة ، قائلا :” رفضت ذلك تماما واجتمعت مع الشركات التي تصنع العدادات المحلية وطلبت زيادة الإنتاج وهو ما نجحنا فيه “.

وأعلن الدكتور محمد شاكر، أنه من المستهدف الوصول إلى 60% استخدام طاقة متجددة في 2040.



وأشار إلى أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء، قائلا: “لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر”.

وكشف أن مصر لديها ربط مع الأردن، ليبيا، والسودان، مشيرا إلى تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال محمد شاكر: نعمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: تجاوزنا جميع المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة.