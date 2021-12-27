وزير الكهرباء عن قطع التيار عن مدينة الإنتاج الإعلامي: «أيام ربنا ما يعودها تاني»

تمنى وزير الكهرباء محمد شاكر، عدم عودة أيام قطع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي قبل عام 2014.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

ومازحت الإعلامية لميس الحديدي الدكتور محمد شاكر وزير الطاقة والكهرباء مذكرة إياه بفترات إنقطاع الكهرباء والازمة التي شهدتها مصر قبل عام 2014 قائلة : “فاكر لما كنت بكلمك وأقلك الكهرباء قطعت علينا ؟، ليرد الوزير قائلاً : “أيام ربنا ما يعودها تاني”.



وحول قصة نجاح مصر في علاج أزمة الكهرباء ، قال الوزير قائلاً: “وضعنا خطة عاجلة للتغلب على المشكلة وقتها لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقتها كان يتابع بشكل شخصي الملف كونه ملف يتعلق بالأمن القومي وبتوجيهات من الرئيس الذي حث على علاجها بشكل عاجل وقتها”.

وتابع: “وضعنا خطة عاجلة إستطعنا من خلالها توليد 3636ميجا وات من الكهرباء وده رقم كبير جداً في ذلك الوقت في مدة ثمانية أشهر ونصف”.



وأشار إلى أن هذا الرقم الذي تم تحقيقه ضمن الخطة العاجلة يعتبر كبير لأن البلاد كانت تعاني من عجز يومي من الكهرباء في المتوسط مابين 2000-3000 ميجا وات قائلاً : “ليس ذلك فقط بل نتذكر أحد الايام الصعبة في صيف 2014 وصلت متوسط العجز اليومي إلى 6 آلالاف ميجا وات وبالتالي كان لايمكن أن نستمر بهذه الصورة”.



وتابع وزير الكهرباء: “نجحت الخطة العاجلة في حل جزئي تمهيداً للحل الدائم ضمن سلسلة من الإجراءات التالية وشملت الخطة في المحور الثاني الإسراع من الانتهاء من محطات الكهرباء تحت الإنشاء لإسراع وتيرة العمل ونجحنا في إدخال جزء كبير من الطاقة من تلك المحطات الثلاث”.



وكشف وزير الكهرباء أن المحور الثالث كان بتوجيهات من الرئيس بإنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء عملاقة بعد الاتفاق مع ” سينمز ” وكان دور الرئيس بارز في ذلك بمتوسط إنتاج الواحدة منها 4800 ميجا بإجمالي وهو أمر بالغ الأهمية بإجمالي 14 ألف ميجا وات للمحطات الثلاث.



وأشاد وزير الكهرباء بمفاوضات الرئيس السيسي وقتها مع المجموعة قائلة : “مفاوض رائع تفاوض بأسعار أقل مما كنا نتعاقد عليه في السابق على الإطلاق وعمرنا ماجبنا أسعار زي دي”.



وأوضح الوزير أنه بعد هذه النجاحات في التسريع من دخول المحطات تحت الانشاء للخدمة ومجموعة المحطات الضخمة كان لابد من وجود شبكات ضخمة لنقلها للمستهلك ذات جودة فائقة وجهود عالية وإستثمرنا فيها بمبالغ كبيرة”.



وتابع: “كل هذه الامور جعل هناك إستقرار في الطاقة في مصر بل وقدرات إحتياطية تصل إلى 15 ألف ميجا وات تغطي أية احتياج محلي وأيضاً في احتياجات الربط الكهربائي”.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد افتتاح عدد من المشروعات الجديدة التابعة لقطاع الكهرباء في محافظات الصعيد، منها مراكز التحكم ومحطات جديدة”محطة محولات إسنا الجديدة”، ومركز التحكم في نجع حمادى، وغيرها.

وأجرى الرئيس جولة تفقدية داخل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، واستمع خلاله لشرح تفصيلي عن عمل هذا المجمع الضخم، حيث يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.