وزير الكهرباء: عازمون على تقديم خدمة جيدة والحفاظ على أمن المواطن

وكالات:أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،أن الدولة لم تخدع المواطن في مسألة رفع الدعم عن الكهرباء، موضحا أنه ومنذ أكثر من 4 أعوام تم الإعلان عن رفع الدعم على مراحل خلال السنوات الخمس الماضية.وقال شاكر، في مقابلة مع برنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأول

وكالات:

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،أن الدولة لم تخدع المواطن في مسألة رفع الدعم عن الكهرباء، موضحا أنه ومنذ أكثر من 4 أعوام تم الإعلان عن رفع الدعم على مراحل خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال شاكر، في مقابلة مع برنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولي بالتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إنه كان من المستحيل الاستمرار في تقديم الخدمة بنفس الاسعار نظرا لارتفاع التكلفة وإلا كان الانهيار هو السبيل .

وأضاف شاكر أن جهاز تنظيم الكهرباء هو المختص بتحديد شرائح الاستهلاك، وجرى وضع برامج لحماية محدودي الدخل من ارتفاع أسعار الكهرباء بهدف تخفيف المعاناة عنهم.

ولفت إلى أن مسألة تعويم الجنية مؤخرا كانت لها تأثير كبير في هذا الشأن نظرا لشراء الوقود والخامات المطلوبة لإنتاج الكهرباء.

وعرض الوزير شاكر تفاصيل الزيادة الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا، وضرب العديد من الأمثلة لتوضيح الاستهلاك والدفع النقدي للمواطنين.

وكشف أنه ابتداء من 1 يونيو 2015 وحتي الأن لم تقم الوزارة بتخفيف أحمال ولو واحد ميجا وات، لافتا إلى أنه على العكس أصبح لدى الدولة احتياطي من الطاقة.

وأقر الوزير بعدم وجود كشافين بعدد كبير في شركات الكهرباء، موضحا أن الوزارة عازمة على حل هذه الأزمة من خلال استخدام العدادات الحديثة ذاتيه القراءة والتي لا تحتاج إلى كشاف وتكون عبر الشحن، بالاضافة إلى زيادة عدد الكشافين من ابناء الوزارة .

وطالب كل من له لديه مشكلة في قراءة الاعداد أو غيرها بالتوجه إلى شركة الكهرباء أو الاتصال بالارقام المعروفة لدي المواطنين.

وفيما يتعلق بقيام الدولة حاليا ببناء المحطات في ظل وجود فائض للكهرباء، أكد وزير الكهرباء أن هناك ما يسمي عالميا «الاحتياطي الأمن» هو يعني استخدامه وقت الأزمات أو زيادة الاستهلاك وهذا ما نسعي إليه حاليا.

وأكد أن النجاح في القضاء على إنقطاع التيار الكهربائي في مصر في السنوات الأخيرة لم يكن نجاحا لوزارة الكهرباء فقط وأنما ايضا دعم وتعاون من جانب وزارة البترول.