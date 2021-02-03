وزير الكهرباء : دراسة للربط الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عن وجود دراسة للربط الثلاثي المصري اليوناني القبرصي إما سيكون عبر قبرص ومن ثم اليونان ، قائلا: “هناك أمر جدي في هذا المجال ونطمح ان يكون لدينا فائض من الطاقة المتجددة لتصديره لأوروبا” .

كما اعلن عن وجود خطة للربط مع ليبيا والسودان بقدرة 80 ميجا وات ، مضيفا اننا نطمح لأن نصل بالقدرة الي 300 ميجا وات، وخلال من 15 الي 18 شهر وستزيد القدرة من 240 إلى 300 ميجا وات.

جاء ذلك خلال القاء وزير الكهرباء بيان وزارته بالجلسة العامة في البرلمان اليوم الأربعاء.

واشار وزير الكهرباء إلى اننا نطمح للربط بشرق أفريقيا، وأن تكون مصر بوابة انتقال الكهرباء من خلال أفريقيا إلى أوروبا .

وزير الكهرباء : دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي

ولفت شاكر إلي وجود دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 شهور.

وأوضح وزير الكهرباء أنه سيكون هناك ربط مع الأردن وخط الربط بمقدار 400 ميجا وات ، والآن الأردن تاخذ 200 ميجا وات وسيكون الربط مع الأردن لإمداد العراق.

في سياق متصل ، كشف وزير الكهرباء والطاقة عن تلقي الوزارة أكثر من 10 ملايين شكوى عبر الخط الساخن للوزارة .

واضاف شاكر وتلقيت على تليفوني الشخصي أكثر من 1800 شكوى ونعمل بسرعة على حل كافة الشكاوى ونبحثها وندرسها دراسة جيدة ونستجيب لها.

وأشار شاكر إلى أن تصنيف مصر العالمي كان 145 والآن وصلنا إلى 77 ، وبالانتهاء الخاص بمراكز التحكم سوف نصل إلى المركز ال 30 جاء ذلك خلال القاء الوزير لبيانه امام الجلسة العامة للبرلمان حول مجهودات وزارته وما تم تنفيذه من اعمال وفقا لما جاء ببرنامج الحكومة التي نالت ثقة مجلس النواب عليها في الفصل التشريعي الأول من عمر مجلس النواب.

وقال إن وزارة الكهرباء كان لها دور في رصد الانبعاثات الموجه ويتم التنسيق مع وزارة البيئة ويتم الان وفر في الوقود الخاص المستخدم لإنتاج الطاقة وخفضنا الانبعاثات بنسبة 20 % ونعمل علي ان تكون المعدات بأحسن جودة لتلافي اي مشاكل.

وأكد ان شبكة الجهد بقدرة 500كليوات والقدرة زادت الي 4 اضعاف لتصل الي 54 الف كليو ميجا وات ، كاشفت عن أن هناك مراكز للتحكم في الشبكة الكهربائية باستمارات 5مليار و400الف جنية وهناك مركز للتحكم العالمي بالعاصمة الإدارية.

وأوضح انه في 2014 كانت هناك ازمة كبيرة في الكهرباء وتم عمل خطة من اجل تلاشي هذا الامر، و تم انشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة سيمنز بمقدار 14 الف ميجا وات وهذا انجاز هائل وكبير وتم الانتهاء من هذا الامر ومن الصيانات الاخري.

و أضاف أنه كانت هناك مساعدة من وزارة البترول لإنتاج الطاقة الكهربائية للمحطات ، وأن الصيانات للمحطات المختلفة وبنسبة 100 % ، مشيرا إلى أن شركة سيمنز كان لها شركاء من المصريين من خلال شركات مصرية.

وقال ان محطة العاصمة الادارية اكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم ويتم تبريدها عن طريق الهواء وتم الانشاء في خلال سنتين ونصف فقط مع العلم ان المحطة الواحدة تستغرق 6 سنوات وفقا للنظام المعمول به.

واشار وزير الكهرباء الي ان الوزارة اتبعت اسلوب علمي للتشغيل والصيانة وهو ما أدي الي زيادة القدرات والإنتاج ولدينا الآن فائض واحتياطي مناسب ومصر الان منورة وبإضاءة هائلة.