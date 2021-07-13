طاقة

وزير الكهرباء: جار العمل على 16 مركز تحكم في شبكات التوزيع من بين 47

قال وزير الكهرباء إنه يجري حالياً إنشاء مركز للتحكم القومي بالشبكة الكهربائية في العاصمة الادارية الجديدة .
سمر السيد 12:18 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21 12:18 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21

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قال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة  المتجددة،  إن الوزارة تخطط لإنشاء حوالي  47 مركز تحكم في شبكات التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية بتكلفة تبلغ 2 مليار يورو ، لافتاً إلي أنه يجري  العمل حالياً في 15  أو  16 مركز منها. 

جاء ذلك في كلمة وزير الكهرباء بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء الثلاثاء عبر الانترنت.

وذكر أن هيئة جايكا اليابانية تمول تنفيذ حوالي  4 مراكز منها في أماكن مختلفة.

وأوضح نه يجري حالياً إنشاء مركز للتحكم القومي بالشبكة  الكهربائية في العاصمة الادارية الجديدة ، لافتاً إلي أن إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع  تبلغ  حوالي 840 مليون جنيه وتنفذ ه شركة سيمنس بالتعاون مع شركة  حسن علام.

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ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ  المركز بنهاية عام  2022 .

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت قد وقعت في أوائل ديسمبر العام الماضي عقد إنشاء مركز تحكم قومى للشبكة الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع تحالف شركتى «سيمنس – حسن علام» بتكلفة تصل لنحو 840 مليون جنيه.

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومى فى الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA، وكذلك برامج إدارة الطاقة EMS بها تتبع أحدث التكنولوجيات، وتوريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنية لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بمركز التحكم القومى بالعاصمة الإدارية.

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وفي سياق متصل ، قال  وزير الكهرباء ، إنه تم الوصول إلي100% تقريبا في الإنتاج بشبكات نقل الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية ، لكن شبكات التوزيع ما زالت تواجهها بعض المشكلات وقد تم تنفيذ مجموعة من الاستثمارات في هذا الإطار خلال السنوات الثلاثة الماضية .

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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