وزير الكهرباء : توقيع اتفاقيات لانتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 85 مليار دولار

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ان الوزارة تسعي لتنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفوري و تحويل مصر لمركز انتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة.

واضاف ان مصر تسعي لاستغلال المزايا النسبية من توافر الآراضي اللازمة لانتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء و الهيدروجين الاخضر ومشتقاته الى اوروبا وكلفة قارات العالم.

فقد قامت الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار اجنبي مباشر.

واضاف انه خلال فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ تم توقيع عدد 9 اتفاقيات اطارية لتنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بإستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 47 الف ميجاوات و 24 الف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل الى 85 مليار دولار.

واوضح ان المشروعات توفر فرص عمل مباشرة تصل الى 45 الف فرصة وغير مباشرة 230 الف فرصة ، ومن المستهدف ان تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل الى 39 مليون طن سنويًا .

و تم توقيع هذه التسع اتفاقيات بالشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وان الوصول الى توقيع هذه الاتفاقيات هو نتاج عمل استمر لمدة تزيد عن ستة اشهر مع الشركاء الحكوميين والمطورين من القطاع الخاص وكانت الوزارة خلال تلك الفترة تسير على التوازي لوضع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والتي تم اعلان الاطار العام لها خلال يوم الطاقة بفعاليات مؤتمر المناخ

كما اكد شاكر ان الفترة المقبلة ستشهد العمل الجاد والدؤوب لتوقيع العقود النهائية للمشروعات والبدء في التنفيذ