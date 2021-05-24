طاقة

وزير الكهرباء: تكليف استشاري لتصميم جميع أعمال الوزارة بمبادرة «حياة كريمة»

إعداد جميع الدراسات التفصيلية للمشروعات المقترح تنفيذها
صفية حمدي 12:22 م, الأثنين, 24 مايو 21 12:22 م, الأثنين, 24 مايو 21

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قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تكليف استشاري هندسي عام للتصميم والإشراف على التنفيذ لجميع أعمال الكهرباء بقرى مراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بالمشروعات التى يتم تنفيذها من قبل وزارتى الكهرباء والبترول فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

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ونوه وزير الكهرباء إلى جهود الوزارة فى توفير جميع الاحتياجات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وذلك من خلال التفاوض مع أعضاء غرف الصناعات والمصنعين المحليين، للحصول على تلك الاحتياجات بأسعار مخفضة، وذلك تمهيداً للشراء المجمع لها.

وقال إنه تم إعداد جميع الدراسات التفصيلية للمشروعات المقترح تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما تتضمنها من احتياجات ومهمات مطلوبة، بمعرفة شركات الوزارة.

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وأوضح أنه جار إعداد التصميمات التفصيلية واللوحات التنفيذية بمعرفة جهات التنفيذ، بالتنسيق مع شركات الكهرباء أيضا.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إنما يستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

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ونوه إلى المتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة تفاصيل أعمال المشروعات التى تتم فى إطار المبادرة.

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بقلم صفية حمدي

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