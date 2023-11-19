وزير الكهرباء: تعهد ألماني بدعم مشروعات الطاقة في مصر بـ 285 مليون يورو

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن إمكانات مشروعات الطاقة المتجددة تساهم في زيادة التنافسية وتعزيز الصادرات المصرية، لافتا إلى أن الجانب الألماني تعهد بدعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر عّن طريق تقديم تمويلات قدرها 285 مليون يورو.

جاءت تلك التصريحات خلال فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى لبرنامج «نُوَفِّــي».. عامٌ من التنفيذ بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، و شركاء التنمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية .

وتحدث عن مشروعات محور الطاقة الذي يعد أحد محاور برنامج نوفي الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي اليوم، مشيرا الى أن مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها مصر تساهم في الحد من ١٤ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.



وقال إن الحكومة تمكنت من خلال تعاونها مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموية في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة قدرها ٣.٥ جيجاوات.



ولفت وزير الكهرباء إلى أن أبرز تلك المشروعات مشروع مزرعة طاقة رياح في خليج السويس بقدرة ٣٠٠ ميجاوات.

وقال إن الوزارة تسعى لتطوير مشروعات شبكة نقل الكهرباء من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التمويلية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، كما تسعى للحصول على تمويل تنموي لإنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية من الوكالة الفرنسية التنمية.



وأكد أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعتبر امر بالغ الأهمية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وتنظم المائدة المستديرة وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» رصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام.