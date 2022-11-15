وزير الكهرباء : تشغيل محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في الزعفرانة 

اعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الانتهاء من تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات في الزعفرانة بالسويس في وقت قياسى على الرغم من تحديات جائحة كورونا والظروف العالمية الأخرى

وتم تنفيذها من خلال التعاون المثمر بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) وبنك التنمية الألماني KfW من خلال قرض ميسر بقيمة تبلغ حوالى 39 مليون يورو

اعرب الدكتور شاكر عن تقديره العميق للتعاون الإيجابي والمستمر بين الحكومة الألمانية من خلال KFW وجمهورية مصرالعربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة بشكل عام والطاقات المتجددة على وجه التحديد.

وقال أنه تم تحقيق هذا الانجاز من خلال التعاون الكامل بين جميع الشركاء المتمثلين فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبنك التعمير الالمانى والشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) , والتحالف المكون من Belectric و CCC Contractors Group و Sicon Power Company

وترتبط المحطة الفوطوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء من خلال محطة محولات الزعفرانة، وتقوم بتوليد الكهرباء الخضراء بحوالي 100 مليون كيلووات ساعة سنويًا، وتساهم فى توفير 18 ألف طن من الوقود المكافئ ، وتقليل الانبعاثات بحوالي 48 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون