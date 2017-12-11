وزير الكهرباء: تدريب 1700 مهندس مصري بالمفاعلات النووية الروسية

أحمد صبرى كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الوزارة اتفقت مع الجانب الروسي على تدريب 1700 مصري من المهندسين والفنيين بموسكو على تقنيات المفاعلات النووية ليعملوا بالمفاعل النووى المصري بالضبعة الذى تم إبرام التعاقد على إنشائه مع الرئيس فلادمير بوتن. وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامح أسواق وأ

أحمد صبرى

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الوزارة اتفقت مع الجانب الروسي على تدريب 1700 مصري من المهندسين والفنيين بموسكو على تقنيات المفاعلات النووية ليعملوا بالمفاعل النووى المصري بالضبعة الذى تم إبرام التعاقد على إنشائه مع الرئيس فلادمير بوتن.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامح أسواق وأعمال على قناة on live الى أن الوزارة تعمل فى اطار الاتفاق مع بعض الجامعات المصرية لتدريس مواد الطاقة النووية، حيث سيعمل الخريجون بالمفاعلات النووية المصرية .

وأكد شاكر أن نفقات تشغيل المفاعل بعد انشاءه منخفضة جدا ولاتحتاج الى تكالبف استثمارية ضخمة.

