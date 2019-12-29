وزير الكهرباء: بدء تشغيل خط الربط بين مصر والسودان يناير المقبل

ولفت وزير الكهرباء إلى أنه سيتم ضخ قدرات تجريبية 50 ميجاوات، ثم 100 ميجاوات فى المرحلة الأولى للتشغيل

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن خط الربط بين مصر والسودان سيبدأ تشغيله فى 12 يناير المقبل بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات.

وأوضح شاكر أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه ، لمسافة ألف كيلومتر.

ولفت وزير الكهرباء إلى أنه سيتم ضخ قدرات تجريبية 50 ميجاوات، ثم 100 ميجاوات فى المرحلة الأولى للتشغيل ، على أن يتم استكمال باقى القدرات خلال المرحلة الثانية من المشروع ، لافتا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من معظم العمليات الفنية للمشروع، ويجرى حاليًا تركيب أجهزة الاتصالات اللازمة للربط بين محطتى محولات توشكى 2 ووادى حلفا فى شمال السودان.

وأكد على استعداد القطاع لتقديم الدعم الفنى للجانب السودانى، مشددًا على الأهمية التى يوليها قطاع الكهرباء لمشروعات الربط الكهربائى، حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأشار إلى الانتهاء من كل إنشاءات محطة محولات توشكى 2، التى تقع فى أقصى جنوب مصر، والتى تعد الأخيرة ضمن المرحلة الأولى من مشروع الربط مع السودان، والذى يمتد من مدينة توشكى فى مصر إلى مدينة دنقلة السودانية، ويشمل إقامة خط لنقل الكهرباء بطول ٨٠٠ كيلو متر على جهد ٢٢٠، وتصل القدرات الإجمالية للمحطة إلى 400 ميجاوات، بهدف تأمين نقل الطاقة الكهربائية مع الحد من الفقد نتيجة عمليات النقل وتعمل بنظام العزل بالهواء.