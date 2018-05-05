وزير الكهرباء: ببقى مضايق وأنا أرفع الأسعار ولا يمكن تثبيتها

النواب تطالب الكهرباء بتثبيت اسعار أول شريحتين من رفع أسعار الكهرباء وزير الكهرباء :سعر الصرف المتحكم في تحديد أسعار الكهرباءياسمين فوازطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي وزير الكهرباء محمد شاكر بتثبيت أسعار أول شريحتين فى استهلاك الكهرباء وترحيل الزياد

النواب تطالب الكهرباء بتثبيت اسعار أول شريحتين من رفع أسعار الكهرباء

وزير الكهرباء :سعر الصرف المتحكم في تحديد أسعار الكهرباء

ياسمين فواز

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي وزير الكهرباء محمد شاكر بتثبيت أسعار أول شريحتين فى استهلاك الكهرباء وترحيل الزيادة إلى أكبر شريحتين، لضمان عدم تأثر محدودى الدخل بانخفاض موازنة الكهرباء.

ويتراجع دعم الكهرباء بنحو 47% خلال مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2018- 2019، بعد أن قدرت الحكومة دعم الكهرباء في السنة المالية الجديدة بمبلغ 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.

من جانبه ،قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا يرغب فى رفع أسعار الكهرباء، موضحا “أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا هنعمل إيه”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازن المنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة مشروع موازنة القطاع للسنة المالية 2018 /2019.

وأكد شاكر أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن سعر الطاقة الكهربائية للمصانع فى الوقت الحالى أقل من التي تباع للمنافس الأجنبي بالخارج خاصة في مجال الحديد.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لافتا إلى أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سعر الصرف هو العامل الرئيسي المتحكم في تحديد أسعار الكهرباء، موضحا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 9 محطات جديدة العام الجاري 2017 /2018 و11 محطة أخرى العام القادم 2018/2019.

وتقدر الزيادة في الشريحة الأولى، للكهرباء والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، نحو 30٪، ليصبح سعر الكيلو 16 قرشًا، بدلًا من 13 قرشًا.

كما من المقرر أن ترتفع الشريحة الثانية بنسبة 35% والتي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات، تصل إلى 27 قرشًا، بدلًا من 22 قرشًا، وفي الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر إلى 200 كيلووات، بنسبة 35٪، لتصبح بـ37 قرشًا بدلاً من 28 قرشًا.

بينما تبدأ الشريحة الرابعة من 201 كيلووات إلى 350، وتصل الزيادة بها إلى 35٪، ليصبح سعر الكيلو 75 قرشًا، بدلًا من 55، والخامسة التي تبدأ من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات، تصل زيادتها لـ40%، لتصبح بجنيه و7 قروش، بدلًا من 75 قرشًا، وهي التي سيطبق عليها الدعم التبادلي.

أما الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كيلووات، من المتوقع أن ترتفع بنحو 35٪، لتصبح بـ168 قرشا بدلا من 125 قرشًا، ثم الشريحة السابعة التي تبدأ من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات نحو 45٪ لتصبح 195 قرشا بدلا من 135.

كانت وزارة الكهرباء أقرت العام الماضي زيادة على جميع شرائح الاستهلاك بداية من محدودي الاستهلاك حتى الأكثر استهلاكًا، ضمن خطة الوزارة لرفع الدعم عن الكهرباء، وتطوير المحطات، بدأتها في العام المالي 2014- 2015.

من ناحية أخرى، اعترف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوجود مشكلات فى التحصيل والقراءات، لافتاً إلى أن هناك حوالى 10 آلاف قارئ و10 آلاف محصل وأنه يحتاج إلى مضاعفة هذا العدد، وأنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات لقراءة العدادات.

وأضاف وزير الكهرباء أنه تم التعاقد مع الشركة حتى لا يتم تعيين محصلين وقراء جدد فى ظل توجه الوزارة لتغيير العدادات الحالية بالعدادات المدفوعة مقدمًا، قائلاً “وزراء ورئيس الوزراء لديهم عدادات مدفوعة مقدمًا”.

وشدّد وزير الكهرباء على أنه لا استثناءات فى تركيب العدادات الكودية الجديدة، موجهًا حديثه لأحد النواب “ولو جبتلى 100 واسطة لن أقبل إلا بتركيب العدادات الكودية، وأنا أتلقى مكالمات على هاتفى الشخصى بشأن انقطاع الكهرباء ومشكلات فى القراءة ونتابع الشكاوى”.

