وزير الكهرباء: السيسي يفتتح بنبان في 2019

أسوان - عمر سالم قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بافتتاح مجمع بنبان من الطاقة الشمسية فى العام المقبل. وأضاف شاكر خلال كلمته فى افتتاح أول محطة شمسية بمنطقة بنبان، أنه…

أسوان – عمر سالم

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بافتتاح مجمع بنبان من الطاقة الشمسية فى العام المقبل.

وأضاف شاكر خلال كلمته فى افتتاح أول محطة شمسية بمنطقة بنبان، أنه تم التعاقد مع ٣٢ مستثمرا محليا وأجنبيا بإجمالى ١٤٦٥ ميجاوات باستثمارات نحو ٢٠٠٠ نيجاوات وسيوفر نحو ٧٥٠٠ فرصة عمل.

وأوضح شاكر أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٢٢ لنحو ٢٠٪ من إجمالى الطاقة المنتجة،

وأكد ان هناك العديد من المستثمرين الإنجليز أبدوا إعجابهم بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى منطقة بنبان.