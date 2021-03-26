وزير الكهرباء: الدفع بوحدات طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية بموقع حادث تصادم قطاري سوهاج

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الدفع بوحدات الطوارئ لتأمين التغذية الكهربية فى مكان الحادث والمستشفيات الواقعة فى نطاق قطاري سوهاج.

وتقدم شاكر ببالغ الحزن والأسى لضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، ‏سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء قطاري سوهاج بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

داعيا الله ان يحفظ مصر واهلها من كل سوء.

وشهدت محافظة سوهاج اليوم حادث تصادم قطارين صباح اليوم، وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارين إلى 32 حالة وفاة وإصابة 165 آخرين.