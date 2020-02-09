وزير الكهرباء: الاستهلاك المنزلى فى مصر أعلى من الصناعى

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن الاستهلاك المنزلى فى مصر ، يمثل النسبة الأكبر وتقريبا ضعف الاستهلاك الصناعى ، موضحا أنه يمثل نسبة 44% تقريبا من إجمالى الإنتاج ، فيما تمثل نسبة الاستهلاك الصناعى 22 % تقريبا.

وأشار الوزير خلال كلمته بلجنة الصناعة فى البرلمان اليوم الأحد ، أن ارتفاع الاستهلاك المنزلى عن الصناعي عكس ما يحدث في العالم كله ، لأن الاستهلاك في العالم كله يكون الصناعى فيه ضعف المنزلى ، وهو ما يمثل عبئا على الدولة لأننا مازلنا ندعم الاستهلاك المنزلى بمبالغ كبيرة وصل إجماليها إلى 20 مليار جنيه ، 4 مليارات دعما مباشرا و16 مليارا من المالية لدعم الشركات القابضة للكهرباء ، على أن ينعكس ذلك على المواطن .

وزير الكهرباء: الدولة تدعم القطاع بـ 4 مليارات جنيه

وأشار شاكر إلى أن الاستهلاك المنزلي في العالم يمثل 20% والصناعى 50% ، مشددا على أنه كلما زاد استهلاك الصناعة سيقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلى لأن نسبته ستقل.

وأضاف أن الدولة لا تستطيع تقديم دعم كامل للكهرباء إلا فى حدود 4 مليارات جنيه ، لذا قامت وزارة المالية بدعمهم بـ16.5 مليار جنيه توجه لزيادة رأس المال الشركة القابضة للكهرباء .

وأشار شاكر إلى أن العام المالي الحالي (2019 / 2020) عدد المشتركين بالشريحة (صفر) ل50 كيلو وات بلغ 3 ملايين بنسبة 11.3% ، ومن 51 لـ 100 كيلو وات بلغ 3.9 مليون بنسبة 11.3%.

ونوه إلى أنه بالنسبة للفئات الآتية لا تتمتع بميزات الفئتين الأوليتين من 101 لـ 200 كيلو وات بواقع 9.5 مليون مشترك بنسبة 36% ومن 201 لـ 350 كيلو وات 6.8 مليون بنسبة 25%. الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء، أن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من أجل العمل على رفع الكفاءة ، وكذلك تقليل نسبة الأعطال.