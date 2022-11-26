وزير الكهرباء: إنتاج الهيدروجين الأخضر يرفع الناتج المحلي لمصر 10- 18 مليار دولار

قال الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والكاقة المتجددة، إنه من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050، مما سيوفر حصول مصر على نسبة كبيرة من السوق الدولية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود 10- 18 مليار دولار أمريكي.

وتابع أنه من المتوقع أن يتم استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة فى حال زيادة استخدام القدرات المحلية فى صناعات الهيدروجين وسلاسل القيمة المحلية، وستؤدي زيادة الهيدروجين المنتج محليًا إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع اعتماد أقل على واردات البترول.

وزير الكهرباء قال ذلك في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة، ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

واستعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي مستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD؛ لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وكذلك الجدول الزمني لإعدادها، موضحاً أنه تم الإعلان عن الإطار العام لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون خلال مؤتمر المناخ (COP27) ، ومتوقع إصدار الاستراتيجية بنهاية العام الجاري.

وتناول الملخص التنفيذي للاستراتيجية، مشيراً إلى قدرة مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة بالعالم، حيث يمكن أن تستفيد مصر من قدرتها التنافسية لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8٪ من السوق العالمي للهيدروجين.

وأشار وزير الكهرباء إلى التعاون الذي تم مع الشركات العالمية في مجال إنتاج الهيدروجين، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في هذا الشأن، والعوائد التى يمكن لمصر الاستفادة منها وفقاً للاستراتيجية.