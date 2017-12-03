وزير الكهرباء : إلكتريكس 2017 إضافة متميزة لاسقطاب المستثمرين

عمر سالم:ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2017" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.وأوضح "شاكر" أن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج، خ

عمر سالم:

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا “إلكتريكس 2017” بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

وأوضح “شاكر” أن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج، خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية، و يشارك هذا العام عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية تمثل أكثر من 14 دولة يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.

و أشار إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم جميع الخدمات المطلوبة محليا، كما يولى القطاع اهتماماً كبيراً للتصنيع المحلى للمعدات الكهربائية، وذلك للمساعدة في توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع، وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة ، تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية، تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها ، وتعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات، حتى جهد220 كيلوفولت وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات.

وأكد أن نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية بلغت 100 % من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت و تصنع بالكامل في مصر”، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج ، كما تضمنت مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة “سيمنز” الألمانية إنشاء أول مصنع لإنتاج “ريش محطات الرياح” بالعين السخنة فى مصر وتبلغ سعته الإنتاجية ما يعادل 340 ميجاوات سنويا بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار أمريكى، ويوفر 1000 فرصة عمل ، وتأتى كل هذه الجهود من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى.

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائماً قضية التصنيع المحلي، وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية، حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 و تم وضع خطة طموح وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع، علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة، مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية، على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.