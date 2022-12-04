وزير الكهرباء:بدء إجراءات إتاحة أراض لتسعة مشروعات «هيدروجين أخضر» خلال أيام

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها تعتزم خلال أيام إتاحة الأراضى لنحو 9 مشروعات ينفذها القطاع الخاص لإنتاج الوقود من الهيدروجين الأخضر.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الكهرباء تستهدف أن تكون جزءا من حل أزمة الطاقة على مستوى العالم فى ظل الخطط الإستراتيجية للتوسع فى مشروعات الهيدروجين الأخضر بعد توقيع مذكرات تفاهم هى الأكبر عالميا بقدرات تصل إلى 24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائى بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار.

وأكد أن إتاحة الأراضى تتم بعد تحديد المساحة المطلوبة لكل مشروع وموقعها، موضحا أن الهدف الأساسى من تلك المشروعات هى التصدير لأوروبا والأسواق الخارجية، خصوصا أن الهيدروجين الأخضر هو مستقبل الطاقات خلال العشر سنوات المقبلة فى ظل التقلبات والأزمات الدولية المؤثرة على أسعار الوقود ومدى توافره على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف وزير الكهرباء أنه من المرتقب تشغيل مركز التحكم القومى بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع عام 2023 باستثمارات تصل إلى 850 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيراقب الشبكة القومية على مستوى الجمهورية ليتمتع بأحدث تكنولوجيا على مستوى العالم ضمن خطة الوزارة فى التحول نحو الشبكات الذكية لمواجهة الفقد بالشبكة القومية.

وقال إن المشروع يتضمن الإنشاءات وإجراء جميع الاختبارات اللازمة، علاوة على تدريب القائمين عليه لرفع كفاءة الكوادر البشرية، والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية فى مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفنى خلال فترة الضمان.

وأشار «شاكر» إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية بإجمالى 228 محطة منها 72 لإنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59.5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

كما يقوم المركز بتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات الرياح والطاقة الشمسية والمائية و البخارية ضمان التشغيل الأمن والاقتصادى لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة مع دول الجوار ( الأردن – ليبيا – السودان) .

وأكد «شاكر» اقتراب الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية من تشغيل المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان ، ليرفع قدرة الخطة من 80 إلى 300 ميجاوات، متوقعا تشغيله مطلع 2023.

وأشار إلى أن «الكهرباء» تستهدف فى المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائى مع السودان زيادة قدرات الخط لتصل إلى 3000 ميجاوات خلال الفترة المقبلة، ضمن إستراتيجية مصر لدعم الأشقاء وفى ظل تمتع مصر بفائض كبير من الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن الوزارة تقوم أيضا فى الوقت الحالى بالعمل على إنهاء الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص خلال الأشهر المقبلة تمهيدا لبدء إجراءات الطرح على المستثمرين العالميين ، لاسيما وأن المشروع سيكون الأبرز بين مصر و أوروبا.

ويصل إجمالى مشتركى وزارة الكهرباء إلى 38 مليونا، ويستحوذ القطاع المنزلى على نصيب الأسد منها يليه التجارى والصناعى والحكومى، فيما يبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية قرابة 60 ألف جيجاوات، والفائض 25 ألف ميجاوات.