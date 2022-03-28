وزير القوي العاملة من داخل مشروع مونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة :المشروع نقلة حضارية للدولة المصرية

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، في إطار متابعته الميدانية لتطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، علي أرض الواقع الميداني، مشروع مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقوم بتنفيذه شركة أوراسكوم للإنشاءات، ورافقه المهندس رمسيس فهمي مدير…

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، في إطار متابعته الميدانية لتطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، علي أرض الواقع الميداني، مشروع مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقوم بتنفيذه شركة أوراسكوم للإنشاءات، ورافقه المهندس رمسيس فهمي مدير المشروع.

واثني الوزير على الجهد المبذول في ذلك المشروع والذي يعتبر نقلة حضارية للدولة المصرية والجمهورية الجديدة، بأيدي مصرية خالصة، وأفكار مبدعة قدمتها الأيدي العاملة المصرية تحت إشراف إدارة الشركة، مقدما الشكر والتقدير لعمال مصر الشرفاء الذين شرفوا مصر في كل بلدان العالم.

كما تفقد الوزير خلال جولته، مركز التدريب للسلامة والصحة المهنية بالمشروع، بكل القاعات الموجودة بداخله، ومنها قاعات التدريب النظري والعملي، وعمليات المحاكاة لكل الأنشطة الموجودة داخل المشروع.

وقام المهندس إيهاب محمود مدير السلامة والصحة المهنية بالمشروع، بالشرح التفصيلي لكل الأنشطة داخل المركز وإجراءات الوقاية والحماية التي تتم لحماية وتأمين بيئة العمل والعمال، وغرف المحاكاة للأماكن المغلقة، وأعمال الكهرباء مشكلتها وكيفية التغلب عليها، وكذلك كيفية استعمال أنظمة الأمان وتدريب العاملين عليها، واستخدام المعدات والآلات داخل المواقع، كما قام بشرح كيفية تقييم الأداء لمشغلي الاوناش البحرية وفني الكهرباء واللحام والمعدات اليدوية، وعملية تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة.

من جانبه أوضح مدير المشروع، أنه يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسوف يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة.‏

وقال : إن الطول الإجمالي لمشروع المونوريل 98,5 كم بـ35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.