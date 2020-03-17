وزير القوى العاملة : 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

قال الوزير: "تم وضع خطة لكل إدارة مركزية بالوزارة لتنفيذ إجراء تخفيض عدد الموظفين حسب قرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للمحددات التي شملها القرار وتم إيقاف نظام البصمة الإلكترونية".

أعلن وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، مساء الثلاثاء، أنه تقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالية غير المنتظمة.

وزير القوى العاملة : يستفيد من المنح حوالي 300 ألف عامل

وقال وزير القوى العاملة في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي”: “العمالة غير المنتظمة كلنا عارفينها وعارفين طبيعتها وهي مسجلة بالفعل في مديريات القوى العاملة”.

وأضاف: “إحنا بنصرفله في السنة 4 منح في أوقات معينة، وإحنا قولنا هنطلع في هذا الظرف منحة استثنائية 500 جنيه لكل عامل، وعلشان هذا الظرف بنتكلم بشكل مبدئي ما يقرب من حوالي 300 ألف عامل، والحدث جلل وبيخليني ننظر نظرة مختلفة في هذه الظروف علشان نقدر نشمل أكبر قدر ممكن من العمالة حتى لو كان خارج التغطية”.

وتابع: “تم وضع خطة لكل إدارة مركزية بالوزارة لتنفيذ إجراء تخفيض عدد الموظفين حسب قرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للمحددات التي شملها القرار وتم إيقاف نظام البصمة الإلكترونية”.

وقال وزير القوى العاملة : “فيه متابعة لحظية لمكاتب العمالة المصرية في الخارج بالدول التي أوقفت رحلات الطيران ويرغبون في العودة والمملكة العربية السعودية أكدت تمديد فترات الإقامة أو الأجازة للعمالة التي اضطرت للتواجد خارج المملكة بسبب الظروف الحالية”.

وأضاف: “إحنا في تواصل مع المملكة النهاردة إحنا عندنا مكتبين في جدة والرياض، ووبنطمن أبنائنا على كل هذه الأوضاع .. كافة الدول النهاردة بتتعرض لهذا الخطر وبتاخد إجراءاتها الاحترازية”.

وتابع الوزير: “الأردن كذلك نفس الوضع بيحصل تواصل من خلال السفارة والقنصلية والمكتب العمالي علشان نحاول بقدر الإمكان نحافظ على ان كل من تعرض لمشكلة أثناء فترة منع الطيران للتعامل معاه وحل مشاكله والكويت برضو نفس الوضع ويتم التواصل مع السفارة والمكتب العمالي اللي هناك علشان نفس الخطوات اللي خدناها مع المملكة العربية السعودية”.

وقال وزير القوى العاملة : “النهاردة تم تكليف صندوق إعانات الطوارئ بمد الصندوق ببيانات خاصة بالعمالة في القطاع السياحي علشان نقدر ندعم هذا القطاع والصندوق سبق ودعم العمالة في هذا القطاع في فترات 2011 و 2012 وإحنا بندفع الأجر الأساسي المؤمن عليه .. بندفع الأجر التأميني لهذه الشركات وطبعا فيه إجراءات معينة بتتعمل والشركات عارفة الكلام ده لانهم اشتغلوا معانا قبل كدة وتم التواصل النهاردة مع الصندوق والشركات هتبدأ إجراءاتها من بكرة الصبح”.

وأضاف: “في السنوات العجاف بخصوص السياحة الصندوق ساهم بحوالي 400 مليون جنيه”.

وتابع: “إحنا عالينا نكون قدوة للعاملين بالقطاع والوزارة واحنا أول ناس تم الكشف علينا بخصوص فيروس كورونا .. وانا بحاول أناشد كل الناس علشان نكون ملتزمين ومحتاجين اننا كلنا نحمي بعضنا ويكون عندنا نوع من الوعي الكامل بخصوص هذه المشكلة”.