وزير القوى العاملة يوضح موقف 400 ألف شخص لم يحصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الوزارة تنظر في الشكاوى المقدمة من مستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 3 شهور، ولم يحصلوا على المنحة التي تم صرفها كدفعة أولى الشهر الماضي.

وقال سعفان في مداخلة مع برنامج التاسعة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى، إننا ننظر لبعض الشكاوى، لأن هناك أعدادا من المستحقين في المرحلة الأولى لم يصرفوا بالفعل.

وأضاف الوزير أن الأعداد كانت حوالي 2 مليون عامل، وهناك حوالي 400 ألف عامل لم يصرف المنحة وتقدموا بشكاوى وسيتم البت فيها.

وأوضح أن اختيار توقيتات صرف الدفعة الثانية من المنحة هذا الشهر، وتقسيم الصرف على شرائح، حتى لا تتزامن مع توقيتات صرف مرتبات أو معاشات حتى لا يحدث تزاحم.

وأشار إلى أن ماكينات الصراف الآلي متاحة على مدار 24 ساعة وستصل رسالة لكل شخص قبل وصول الدفعة بـ 48 ساعة، ولو هناك مشكلة، فإن مكاتب البريد وأفرع البنوك جاهزة للصرف، لافتا إلى أنه تم تحديد التوقيتات بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات، متابعا أن المبلغ يقترب من 300 مليون جنيه لنحو 1.6 مليون عامل.

وكانت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، في اجتماعها اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوي العاملة، صرف الدفعة الثانية لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءاً من 21 إلي 25 يونيو الجاري من ماكينات الصرف بموجب الكارتATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولي، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعبر تقنية الفيديوكونفرس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، فضلا عن شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء وعبدة علوان نائب رئيس هيئة البريد.

كما تم الاتفاق علي تقسيم الأعداد المستفيد من صرف الدفعة الثانية من المنحة علي شرائح يومية لعدم التزاحم علي الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحقا يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق علي تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم علي ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

ولفت وزير القوي العاملة محمد سعفان ، إلي أنه من المقرر أن يقوم بالصرف في المرحلة الثانية مليون و600 ألف و216 عاملا ، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.