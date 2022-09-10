وزير القوى العاملة يمنح 200 مفتش العمل بالضبطية القضائية

شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم السبت بديوان عام الوزارة تأدية حِلف اليمين القانونية من 200 مفتش للعمل من المديريات بالمحافظات، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات.

ودعا الوزير المفتشين الجدد إلى القيام بمهامهم والتحلى بالأمانة والجدية والانضباط، لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية.. والمشاركة في بناء “الجمهورية الجديدة” .

لزيادة عدد المفتشين

وأوضح “الوزير” أن هذه الخطوة تأتى في إطار خطة الوزارة لزيادة عدد المفتشين باعتبارهم ركيزة وعصب العمل فى الميدان ، موجها بإعطاء الاولوية فى التفتيش على المنشأت ذات الكثافة العمالية العالية والمنشأت التى تمثل خطر وان تكون هي الأولى بالتفتيش ، نزولا الى المنشات الاقل عددا، منوها الى اهمية تلقي المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول مزاولة العمل الميدانى، وقال إنه يجب على كل مفتش أن يكون حريص على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التى تقوم الوزارة والمديريات بإعدادها، وان يكون ملما بالقوانين ذات الصلة.

أكد “الوزير” أن رسالة “التفتيش” هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الإنتاج وجودته، ومتابعة علاقات العمل المتوزانة، موضحاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك الا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام الكامل من كافة اطراف العملية الإنتاجية بتطبيق القانون، مشيراً الى أن “الوزارة” ستقدم كافة أشكال الدعم للإدارات،ومكاتب التفتيش بالامكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم، وتوفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين لمواكبة مستحدثات العصر، وتنظيم حملات توعية إعلامية على أكثر من مستوي وبأكثر من وسيلة ,لتوضيح اهمية التفتيش واهدافه ومردوده الإيجابي على أصحاب الأعمال والعاملين وعلى الاقتصاد والتنمية.

حضر فعاليات حلف اليمين: محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وأحمد معروف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة، والكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير .