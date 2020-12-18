وزير القوى العاملة يلتقي صيادي بورسعيد غدًا لبحث مشاكلهم

يشهد محمد سعفان، وزير القوي المعامله، غدا السبت، فعاليات تدشين مبادرة “صيادي مصر” ببورسعيد، حيث يلتقى الوزير صيادي بورسعيد، فى بداية برنامجه لتدشين العديد من الفعاليات بالمدينة الحرة بجولة ببورسعيد تستغرق يومين.

ويأتى لقاء سعفان بصيادي بورسعيد ضمن برنامج يجوب به محافظات الجمهورية للقاء صغار الصيادين، للتعرف على مشاكلهم على الطبيعة، وإعداد قاعدة بيانات كاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا.

وتستهدف مبادرة “صيادي مصر” التي أطلقتها وزارة القوى رعاية الصيادين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجًا للرعاية كونهم من فئة العمالة غير المنتظمة.

ونوه إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة، تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

كما يحضر الوزير مؤتمر المساواة بين الجنسين المقرر عقده بمشروع بورتو سعيد غرب المحافظة.



كما يفتتح الوزير مبادرة “مصر بكم أجمل” لذوي القدرات ويقوم بتسليم شهادات تخرج لطلاب مركز التدريب المهني.

كما يفتتح بالتنسيق مع جامعة بورسعيد ملتقى التوظيف الاول بمشاركه شركات القطاع الخاص، ويشهد الوزير أيضا توقيع بروتوكولين تعاون بين الوزاره وجامعه بورسعيد في مجالي السلامه والصحه المهنيه ورياده الاعمال والتدريب.

ويدشن وزير القوى العاملة مبادرة السلامة والصحة المهنية بعنوان “احمِ نفسك”، وتسليم عقود عمل لذوي القدرات الخاصه ويقوم بتسليم شهادات امان للعمالة غير المنتظمة.

وينهى الوزير جولته التفقدية ببورسعيد بتفقد مبنى القوى العاملة بالمحافظة.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد بدأ جولاته الميدانية بزيارة محافظة البحر الأحمر، في إطار مبادرة “صيادي مصر” التي أطلقتها وزارة القوي العاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفاً على مستوى الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة، وإصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين بمدن محافظة البحر الأحمر.

والتقى وزير القوي العاملة مجموعة كبيرة من صائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمدن محافظة البحر الأحمر، وذلك للبدء في تسجيل وتدقيق بياناتهم، ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، حيث يصل عددهم ما يقرب من 5000 صياد مسجلين في 8 جمعيات، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

كما التقى صيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية، مشيرا إلى الحرص علي رعاية جميع الفئات الأولي بالرعاية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لها لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.

واستمع الوزير لكل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصيادين موجها مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بحصر كافة المشاكل سواء كانت خاصة أو عامة وموافاته بها للعمل علي حلها مع كافة الجهات المعنية تمهيدا لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية ، ومساعدة أبناء الصيادين من خلال جهاز تنمية المشروعات في عمل مشروعات صغيرة في المحافظة.

وكان وزير القوي العامله قد وجه مدير ى مديريات القوي العاملة بالانتهاء من حصر وتسجيل الصيادين تمهيدا لعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي نتيجة الجوادث بالاضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل : نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى.