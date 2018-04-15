وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 5000 فرصة عمل بالعبور

وكالات: يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى التوظيف بمعاهد العبور من خلال التوأمة مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، حيث يوفر 5000 فرصة عمل لمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة والعمالة العادية، ويشارك فيه 56 شركة ومصنعا، وذلك بحضور…

وكالات:

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى التوظيف بمعاهد العبور من خلال التوأمة مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، حيث يوفر 5000 فرصة عمل لمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة والعمالة العادية، ويشارك فيه 56 شركة ومصنعا، وذلك بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد.





وقال الوزير، إن الملتقي يوفر فرص عمل للعديد من المهن الفنية، ومهندسين كهرباء وكيميائيين ومحاسبين ومندوبين بيع وسائقين بمرتبات وحوافز مجزية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة.

وأضاف “سعفان” أن الوزارة تعمل على إقامة هذه الملتقيات على مستوى جميع المحافظات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.

وأكد أن البطالة مشكلة عالمية، وهى مسئولية المجتمع بأكمله، وتشغل بال كل أسرة، مشددا على ضرورة مواجهتها بمفهوم جديد من خلال تكاتف وتكثيف جهود المسئولين والمجتمع المدنى وأصحاب الأعمال والشباب والإعلام من أجل بناء مصر التى نحلم بها جميعاً .