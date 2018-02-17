وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التشغيل الثالث بالشرقية

دعاء حسني افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التشغيل الثالث بمدينة الحسينية بالنادي الرياضي. ونجح المنتدى في توفير 13 ألفًا و283 فرصة عمل لمختلف المؤهلات العليا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وإعدادي، وبخبرة، فضلاً عن المهن الفنية من

دعاء حسني

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التشغيل الثالث بمدينة الحسينية بالنادي الرياضي.

ونجح المنتدى في توفير 13 ألفًا و283 فرصة عمل لمختلف المؤهلات العليا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وإعدادي، وبخبرة، فضلاً عن المهن الفنية من جميع التخصصات المختلفة في 72 شركة، بمرتبات تتراوح بين 1200 إلى 5000 جنيه.

وسلم الوزير 50 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، للعمل بالقطاع الخاص، وشهادات التقدير لكل من المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة الحسينية، وائل الألفي ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمجهوداتهم بالمحافظة، بحضور النائب البرلماني عن الشرقية خالد عبد المولى.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها، اليوم، إن الملتقى حقق حضورًا منذ الساعات الأولى لافتتاحه وصل نسبته إلى أكثر من 90% من إجمالي فرص العمل المتوفرة.

وأكد الوزير أن ملتقيات التشغيل بدأت تحقق نجاحًا في الإقبال، منوهًا أن القطاع الخاص يمثل 85% من الاقتصاد المصري، ويعطي للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبي واجتماعي، مضيفًا أن الوزارة تتابع فرص العمل التي تم شغلها من خلال الملتقيات كل ثلاثة شهور من خلال المديرية المعنية بذلك.

وتفقد الوزير والمحافظ خالد سعيد، ووكيل الوزارة مدير المديرية خالد المصري، الملتقى وعملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة به.

واستمع لشكاوى عدد من المواطنين، ووجه بضرورة متابعة أوضاعهم وتذليل العقبات التي تحول دون حصولهم على فرصة عمل.

وطالب الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمليء استمارات فرص عمل تمهيدًا لاختيارهم بأماكن العمل التي سيعملون بها تيسيرًا وتسهيلاً عليهم، موجهًا مدير المديرية بحصر ذوي الاحتياجات الخاصة في الملتقى لإلحاقهم بفرص العمل المناسبة في الملتقى وفقًا لنوع كل إعاقة، واستفسر عن الحد الأدنى للمرتبات التى تقدمها الشركات والتأمينات الاجتماعية والصحية وكافة المزايا التي تقدم للعاملين.

ووجه كلامه للشباب قائلاً: “إن الخطوة الأولى هى المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلاً عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت العارضة والتي تمنحهم خبرة أولية، وتتيح لهم مجالات مختلفة للعمل حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم”.

وقال الوزير إن المشروعات الصغيرة في هذه المرحلة تعد بديلا جيدا لحملة المؤهلات العليا الذين لا يجدون فرص تتناسب ومؤهلاتهم، موجهًا بعض الشباب بالتفكير الجدي في أفكار للمشروعات والحصول على التمويل من المؤسسات التي تقدمه والمتواجدة في الملتقى، مؤكداً ضرورة تسهيل حصول الشباب على التمويل، مضيفا أن نجاح الشباب في الإنتاج يعد نجاح لنا جميعا.

وأضاف سعفان أن الوزارة في هذه المرحلة تهتم بعقد ملتقيات تشغيل تغطي جميع المحافظات بوظائف تتناسب مع كل التخصصات، مشيرًا إلى أن الصعوبات التى نوجهها في أى ملتقى نتغلب عليها في الملتقى التالى، حتى نصل لنسبة تشغيل تصل إلى 100% من فرص العمل المتاحة بكل ملتقي .

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية خلال الملتقى، أن الإقبال الكبير على الملتقي أكبر دليل على أن الشباب بدأ بالفعل في تغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص.

وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به كل مصري حين يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه بذلك يواجه دعوات التخريب ويقف أمام كل من تسول له نفسه بمحاولة إظهار صورة مصر بطريقة غير مشرفة أمام العالم.

واستعرض اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنجازات المحافظة في توفير فرص العمل التى بلغت 32 ألف فرصة من خلال ملتقيات التوظيف، ومشروعات الإسكان، ووفرت المحافظة 23 ألف شقة في مدينة العاشر من رمضان عام 2016 و1446 شقة سكنية عام 2017، فضلًا عن مشروع إقامة مدينة الزقازيق الجديدة على مساحة 112 ألف فدان والتي تكفي مليوني نسمة.

وقال: إن المحافظة قامت بتوفير قروض بلغت 7.3 مليون جنيه للشباب لإقامة مشروعات صغيرة بفوائد 5%، مشيرًا إلى أن الشرقية تعد المحافظة الأولى في توفير القروض للشباب، كما أنها تهتم بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإقامة المدارس، وتم بناء 86 مدرسة عام 2016، و195 مدرسة 2017، فضلاً عن إنشاء لوحات توزيع الكهرباء، مؤكدًا أن الدولة جادة في تقديم الخدمات للمواطن، لذا ينبغي على المواطنين الثقة الكاملة في الدولة.