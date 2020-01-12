وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة بأسوان

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، 2519 شهادة “أمان” للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بإجمالي مليون و259 ألفا و500 جنيه.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل”، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبد الوهاب مدير المديرية.

وقال سعفان، إن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “أمان” على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة في 27 محافظة، وذلك لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير “حياة كريمة”، ضمن حملة “حماية” التي أطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وأبريل عام 2018 وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف، أنه جار وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات “أمان” حتى الآن وصل إلى 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير “حياة كريمة”.

وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية.

وذلك للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.