وزير القوى العاملة يتلقى تقريرًا حول وفاة طبيب مصري في الكويت بكورونا

في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم أشار فيه إلى وفاة أول طبيب مصري في الكويت بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الطبيب المصري يدعى طارق حسين مخيمر، كان يعمل في مستشفى زين كأخصائي أنف وأذن وحنجرة ويبلغ من العمر نحو 62 عاما، وعمل بدولة الكويت، وأشارت المصادر إلى أن الطبيب يعمل في الكويت منذ نحو أكثر من 20 عاما.

وأشار إبراهيم في تقريره أن الطبيب كان من العاملين في الصفوف الأمامية بعد إصابته بفيروس كورونا، لتسجل الكويت أول حالة وفاة لطبيب بسبب المرض، موضحا أن الطبيب المتوفى كانت قد تأكدت إصابته ونقل إلى الجناح لأيام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل أن ينقل إلى العناية المركزة إلى أن توفى.