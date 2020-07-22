وزير القوى العاملة يتابع مستحقات قتيل وحالة 5 مصابين في انقلاب «باص» بالكويت

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة مستحقات السائق المصري الذي لقي حتفه في حادث انقلاب باص، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجري حاليا، لإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

فضلا عن زيارة المصابين الخمسة الذين أصيبوا في الحادث المحجوزين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية من الفريق الطبي المعالج متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، كشف أن المتوفى يدعى أحمد ربيع، والمصابين حنفي هلال، وجمعه عايد، وعبد الرحمن دواود، وهاني فتحي، وأحمد عبدالبصير، وجار المتابعة مع جهة العمل ومع القسم القنصلي بالسفارة في هذا الشأن.

ولفت الملحق العمالي إلي أن السائق المصري لقي حتفه، وأصيب خمسة آخرون جراء انقلاب باص على طريق الدائري الثامن، مقابل منطقة الوفرة بالكويت، مشيرا إلي أن القضية سجلت انقلاب ووفاة وإصابة وأحيلت إلى التحقيق.

