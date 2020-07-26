اقتصاد وأسواق

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات قتيل ماس كهربائي بالكويت

الذى لقي حتفه نتيجة ماس كهربائي في أثناء قيامه مع زملائه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء في إحدى المناطق السكنية
دعاء حسني 5:29 م, الأحد, 26 يوليو 20 5:29 م, الأحد, 26 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة مستحقات العامل المصرى الذى لقي حتفه نتيجة ماس كهربائي في أثناء قيامه مع زملائه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء في إحدى المناطق السكنية، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، من خلال التحقيقات التى تجرى حاليًا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، كشف عن أن المتوفى لقي حتفه بفعل ماس كهربائي تعرض له في منطقة صباح السالم.

وقال إن عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغاً عن تعرض وافد من الجنسية المصرية لماس كهربائي في أثناء قيامه مع رفاقه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء، وعند توجه رجال الأمن والمسعفين إلى الموقع، وبعد فحص الشخص اتضح أنه لقي حتفه، متأثراً بإصابته.

وتم استدعاء الأدلة الجنائية لنقل الجثة إلى الطب الشرعي، وإبلاغ النيابة، وتقرر تسجيل قضية قتل بالخطأ.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

القوى العاملة: عودة 1285 عاملا مصريا من الكويت

دعاء حسني 5:41 م, الأحد, 26 يوليو 20

القوى العاملة: صرف 622 ألف جنيه منحة لـ 625 عاملا غير منتظم بالبحر الأحمر

دعاء حسني 6:43 م, السبت, 25 يوليو 20

القوى العاملة: تعيين 20 شابا بالقطاع الخاص بجنوب سيناء

دعاء حسني 6:37 م, السبت, 25 يوليو 20

عودة 1060 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

دعاء حسني 4:37 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

القوى العاملة : القبض على الجناة الذين دهسوا مواطنا مصريا بالكويت

دعاء حسني 4:09 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات قتيل وحالة 5 مصابين في انقلاب «باص» بالكويت

دعاء حسني 3:58 م, الأربعاء, 22 يوليو 20