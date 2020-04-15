وزير القوى العاملة يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة لليوم الثالث على التوالي

واصلت مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفروع البنك الزراعي المصري، لليوم الثالث على التوالي، صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالي مليون و500 ألف عامل.

وتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم مع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، إجراءات صرف المنحة من خلال 5700 منفذ للبريد وفروع البنك الزراعي المصري، للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف للذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الحصرف وميعاده، فضلا عن إزالة أي معوقات في المكاتب التي بها أعداد كبيرة للصرف.

واطمأن الوزير من خلال المديريات على أعداد الذين قاموا بصرف المنحة من المسجلين الموزعين على كل مكتب، مؤكدا لهم أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

