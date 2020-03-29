وزير القوى العاملة يتابع صرف مستحقات أسرة مصري توفي في إيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو – إيطاليا، بمتابعة مستحقات أسرة المصري المتوفي صلاح حسن عبد القادر، مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي.

وتلقي الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بميلانو مجدي حسنين، أشار فيه إلي أن المواطن توفي وفاة طبيعية وسيتم دفنه غدا الاثنين بمقابر المسلمين في ريد جو اميليا.

منوها إلي أنه جارٍ التواصل مع أخويه نبيل وفتحي حسن لضمان كامل مستحقاته المالية.

وسيتم التواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي “الأنبس” ، للوقف عن مدى استحقاق المتوفي معاشا في حالة سداده أقساط التأمين والمعاشات لكي تستحق أسرته معاشا كاملا، وذلك بمجرد بدء عمل هيئة التأمينات في الظروف الحالية التي تمر بها إيطاليا بعد وباء فيروس كورونا.