اقتصاد وأسواق

وزير القوى العاملة يتابع حريق مصنع الحسن والحسين لإنتاج اللحوم ببورسعيد

لم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات
المال - خاص 10:15 م, الجمعة, 30 أبريل 21 10:15 م, الجمعة, 30 أبريل 21

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا من مديرية القوي العاملة ببورسعيد بشأن حادث حريق بمصنع “الحسن والحسين” لإنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة ، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق الدور العلوي من المصنع فقط وبداخله معدات وعدد من المراتب لكونه يستخدم كمخزن.

وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد السيد عبد الرحمن السنجابي إلي أنه تم تشكيل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية من الكيمائية لندا محمد سعد مدير التوجيه الفني، والكيمائية فاطمة الصياد أخصائي سلامة وصحة مهنية أول بمكتب بورسعيد – جنوب ، ومن إدارة رعاية القوي العاملة، أمل أحمد يوسف مدير مكتب عمل النوب والضواحي والعرب ، ورشا عكاشة مفتشة بالمكتب ، للانتقال الفوري لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بالموقع الحريق، حيث بين التقرير أن الحادث الحريق وقع عصر أمس الخميس الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية – الرسوة – جنوب بورسعيد ، ويعمل بها 370 عاملا.

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وقال إنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن الحريق وقع بالدور الأخير بالمصنع والذي كان مغلقا، ويحتوي على مخلفات، وبسؤال العاملين أفادوا أن السبب ماس كهربائي ولا توجد خسائر مادية أو بشرية وفي انتظار تقرير النيابة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة:”إن الوزير سبق وأن كلف مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمجرد علمه بالحادث وبالانتقال الفوري إلى الشركة المذكورة؛ لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع بالمنشأة وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل”.

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