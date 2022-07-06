وزير القوى العاملة يتابع جاهزية مكتب عمل جديد بـ«الضبعة» تمهيدًا لافتتاحه خلال أيام

واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور خلالها محافظة مطروح – بعد جولاته في صعيد مصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله للمحافظة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والنائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ عن مدينة الضبعة، وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة، وعماد الدين عبد الله رئيس مجلس المدينة.

وقام الوزير يرافقه محافظ مطروح بتفقد مكتب عمل الضبعة متعدد الأنشطة استعداداً لافتتاحة خلال يوليو الجاري ، حيث يتضمن عدة أنشطة تشمل خدمة إصدار تراخيص عمل الأجانب، والتفتيش العمالي، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، فضلا عن خدمات استخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة، ودراسات سوق العمل بالإضافة إلي علاقات العمل لخدمة العاملين بالمنشآت في حل مشكلتهم داخل محيط العمل.

وأوضح وزير القوي العاملة خلال تفقده لأقسام المكتب، أن الوزارة تسعي إلي إنشاء مكتب العمل “الضبعة” لخدمة الشباب أبناء المدينة، وتسهيل حصولهم على الخدمات التي يقدمها بسهولة بجوار محل إقامتهم، فضلا إلي خدمة الشركات العاملة في المشروعات القومية في المنطقة وتسهيل إجراءات حصولهم على تراخيص العمل اللازمة من أجل زيادة الإنتاج.

من جانبه، رحب المحافظ بالوزير مقدما الشكر والتقدير على جهوده الكبيرة وسعيه لإنشاء وتجهيز ذلك المكتب وحرصه على إنهاؤه على الوجه الذي يليق بأبناء مدينة الضبعة ،والمناطق التي تخدمها لمساعدتهم على توفير فرص عمل لائقة وحل مشاكلهم التي تواجههم في عملهم داخل المنشآت والحفاظ على حقوقهم وتوعيتهم بأحكام القانون واجباتهم تجاه أصحاب الأعمال.

ووجه الوزير مدير المديرية والعاملين بالمكتب بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة من أجل عمل حصر شامل لكافة المنشآت العاملة في المدينة والعاملين الموجودين سواء العمالة غير المنتظمة، والعمالة المنتظمة بها ومراعاة حل المشكلات التي تواجههم داخل العمل وتوفير علاقة عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من الإنتاج والعمل على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير أن إنشاء مكتب “الضبعة” في هذه الفترة سوف يُسهم فى دفع القطاع الخاص داخل المدينة والمحافظة لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وفي ختام الجولة قدم الوزير الشكر والتقدير للعاملين بمديرية القوى العاملة بمطروح ومدير مكتب الضبعة والعاملين معه على ما يبذلونه من جهود لخدمة أبناء المدينة في جميع المجالات والقطاعات التي يقدمها المكتب والأنشطة الموجودة به، وموجهًا بسرعة انتهاء الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الموجود بديوان عام الوزارة لبدء تشغيل منظومات العمل الإلكترونية في تلك الأنشطة.