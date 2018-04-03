وزير القوى العاملة ونقيب الصحفيين أهم ضيوف التوك شو الليلة

رحاب صبحى تستضيف برامج التوك شو الليلة عددا من الشخصيات العامة أبرزهم نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ووزير القوى العاملة محمد سعفان نقيب الصحفيين فى " الحياة اليوم" يستضيف الإعلامى تامر أمين، فى حلقته ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة…

رحاب صبحى

تستضيف برامج التوك شو الليلة عددا من الشخصيات العامة أبرزهم نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ووزير القوى العاملة محمد سعفان

نقيب الصحفيين فى ” الحياة اليوم”



يستضيف الإعلامى تامر أمين، فى حلقته ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة فى السابعة مساءً ، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وحديث عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وتعليقات وسائل الإعلام العالمية على مسيرة الانتخابات فى مصر.

كما يحضر فى الفقرة الثانية من برنامج “الحياة اليوم”، محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومناقشة عن آخر اجراءات الوزارة واحتضان القاهرة لمؤتمر العمل العربى الأسبوع المقبل.

حسن راتب فى” 90 دقيقة “على المحور



يحل حسن راتب صاحب قناة “المحور”، ضيفا على الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” ، في الثامنة مساء.

ويتحدث راتب، عن نتائج الإنتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويقدم رؤيته لمشاهد الانتخابات الرئاسية، ورسائله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الثانية.

كما يتطرق البرنامج إلى مناقشة مدى قدرة المصريين الرائعة على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية فى كافة المحافظات والصورة الإيجابية التي شاهدها العالم.

رئيس حزب المحافظين فى مساء dmc



يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء “Dmc”، في التاسعة مساءً، ، كلا من النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ودكتور أحمد مصطفى وكيل اتحاد الصناعة، والسفير جلال الرشيدي مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، ليرسمون ملامح السنوات القادمة، وكيف تصنع مصر مستقبلها فى 4 سنوات، وما هى الأولويات التي يجب أن تحتل مكان الصدارة بالنسبة للحكومة.

ويحل النجم هانى رمزى، فى مساء Dmc، في الفقرة الأخيرة من البرنامج، للتعرف على كواليس فيلم “قسطي بيوجعني”، ويجيب عن السؤال كيف سقطت الكوميديا عّن عرش السينما المصرية، وماذا تغير فى المزاج العام.

“مجلس الفقه ” شروط الصلاة فى مجلس الفقه على الفضائية المصرية



يستضيف برنامج ” مجلس الفقه” فى الثامنة مساءً فى الفضائية المصرية ، الدكتور سعد الدين الهلالى استاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الازهر ويتحدث عن شروط الصلاة فى الاسلام . البرنامج تقديم عاصم بكرى ويرأس تحريره عبد الناصر البنا .

