اقتصاد وأسواق

وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يشهدان ملتقى توظيف يوفر 8207 فرص عمل

فعاليات ملتقى التوظيف بمعاهد العبور بمحافظة الشرقية، والذي يوفر 8258 فرصة عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات
دعاء حسني 3:41 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 3:41 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى التوظيف بمعاهد العبور بمحافظة الشرقية، والذي يوفر 8258 فرصة عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 42 شركة بالمحافظة، من شركات العاشر من رمضان وبلبيس، بمرتبات مجزية، بحضور الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور، وأحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

في مستهل كلمته خلال الافتتاح، قال وزير القوي العاملة: إن اهتمام الوزارة بعقد ملتقيات التوظيف يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب تسهم في خفض نسبة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

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 وتفقد الوزير يرافقه المحافظ، ورئيس مجلس إدارة معاهد العبور، فرص العمل المتوفرة في الملتقى والرواتب التي تقدمها الشركات المشاركة ، وشدد الوزير على أهمية التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور والمزمع البدء في تطبيقه  يناير 2022، طبقا لقرار المجلس القومي للأجور،  مؤكدا أهمية أن يبدأ الشباب في الالتحاق بسوق العمل من خلال الفرص المتاحة، التي تسهم فى اكتسابهم خبرات عديدة تفتح أمامهم مجالا واسعا وفرص أكثر في المستقبل.

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 ووجه الوزير وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بضرورة متابعة فرص العمل التي تم شغلها بعد انتهاء الملتقى ومتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور.

من جانبه، أشار المحافظ إلى أهمية ملتقيات التوظيف التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب، مثمنا دور وزارة القوى العاملة في هذا الشأن ، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل بكل أجهزتها لتوفير فرص عمل تسهم في توفير “حياة كريمة” للمواطن المصري .

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 وتم عقد  معرض مشروعات للطلبة في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، ومشروعات طلبة معهد العبور العالي للحاسبات، ونظم المعلومات ،التي بلغ عددها 21 مشروعا وحصل  9 مشروعات منها على جوائز المركز الأول في مسابقة نوادي العلوم تحت إشراف وزارة التعليم العالي، فضلا عن حصول 3 منها على درع المركز الأول على مستوى الجمهورية.

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بقلم دعاء حسني

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